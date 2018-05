Chantal Janzen laat met grappige foto de hanenkam van haar zoontje Bobby zien

Eind maart kwam Bobby ter wereld en nú al is zijn moeder trots op zijn kapsel. Want Bobby heeft al best een hoop haar.

Het tweede zoontje van presentatrice Chantal Janzen wordt daarom vol trots laten zien op social media.

‘Henk Hanenkam’, noemt zijn lollige moeder hem. Daarbij zegt ze dat ze ‘niets aan het kapsel heeft gedaan’, maar dat het op een natuurlijke manier zo zit. Wat een heerlijk mannetje is het, die kleine Bobby. Chantal geniet duidelijk met volle teugen van haar zwangerschapsverlof. Nou, groot gelijk!

En broer James blijft het liefst dicht in de buurt van zijn jongere vriend:

Bron: Instagram. Beeld: ANP