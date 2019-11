Chantal Janzen heeft slecht nieuws voor haar fans

Hoewel het programma ‘Chantals Pyjama Party’ ontzettend succesvol was, is de kans klein dat er nog een nieuw seizoen aankomt. Chantal Janzen liet vrijdagavond in de talkshow van Beau van Erven Dorens weten dat ze momenteel andere prioriteiten heeft.

“Ik zou me dan ook kunnen voorstellen dat dit het laatste seizoen zou kunnen zijn geweest,” aldus Chantal.

“Mijn aandacht is verschoven”

“Het is een heftig programma om te doen”, zo vertelt de presentatrice over het programma dat ze eerder ook al tussen 2013 en 2017 maakte. “Mijn aandacht is een beetje verschoven, andere dingen zijn belangrijker geworden”, aldus Chantal.

Pyjama Party

Gelukkig is er voor de fans van het programma nog een klein lichtpuntje: volgende week staat Chantal namelijk nog met haar Pyjama Party in de Ziggo Dome in Amsterdam. Volgens Chantal is dit ook één van de redenen dat ze een nieuw seizoen niet ziet zitten. “Met zo’n afsluiter in de Ziggo Dome, hoe moet ik daar nou nog overheen?” aldus de presentatrice.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP