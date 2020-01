Chantal Janzen reageert hilarisch op de vaginakaars van Gwyneth Paltrow

Actrice Gwyneth Paltrow kwam onlangs in het nieuws omdat ze een kaars op de markt wilde brengen die naar haar vagina ruikt. De reactie van Chantal Janzen is één woord: hilarisch.

De zogenoemde vaginakaars van Gwyneth deed het verrassend goed op de markt. De kaars kostte 75 dollar, maar was al binnen een uur uitverkocht.

Steenkolenengels

Dat is kassa, dacht Chantal Janzen. Ze herhaalt het trucje en laat via Instagram weten dat ook zij met een kaars op de proppen komt. “We zijn erg blij dat Gwyneth zo gelukkig is met de geur van haar eigen vagina dat ze er een kaars van heeft laten maken. Vanwege deze perfecte timing kunnen we na drie jaar eindelijk voor ons bedrijfsuitje naar Valkenburg”, grapt Chantal in steenkolenengels bij een foto van haarzelf poserend naast een kaars in de vorm van een vagina.

Haar volgers liggen dubbel om het bijschrift van de presentatrice. “Geniaal” en “Geweldig, zo’n druipkaars”, reageren haar fans onder het kiekje. Ze zijn benieuwd of Chantal nog een reactie zal krijgen van de Amerikaanse actrice.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress