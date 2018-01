Chantal Janzen deelt prachtige foto van haar jarige zoontje

Het zoontje van Chantal Janzen en haar man Marco Geeratz, James, is vandaag 9 jaar geworden.

Reden genoeg voor Chantal om een mooie foto van haar jongen te delen op Instagram.

Hiep hiep hoera

“Vandaag is het allerleukste jongetje van de wereld jarig!”, schrijft ze erbij. De 38-jarige presentatrice is momenteel in verwachting van haar tweede zoon. Wanneer ze precies is uitgerekend, houdt ze nog voor zichzelf. Chantal is sinds 2014 getrouwd met Marco (45). Marco heeft uit een eerdere relatie drie kinderen.

James met zijn ouders:

Bron & Beeld: Instagram