Chantal Janzen verruilt lange lokken voor 'kort kapsel'

Chantal Janzen wordt geroemd om haar lange, blonde lokken. Haar kapsel wordt regelmatig opgefrist door topkapper Leco, maar nu is de blondine voor een compleet andere coupe gegaan.

Op Instagram deelt de presentatrice het resultaat van haar bijzondere nieuwe kapsel.

Advertentie

Kort kapsel Chantal Janzen

In plaats van het bijknippen van haar puntjes, lijkt het erop dat Chantal Janzen voor een kort en pittig kapsel is gegaan. Met de nadruk op lijkt, want het is natuurlijk maar een gebbetje. Bij de foto schrijft Chantal: “Ah wat leuk, dacht ik toen ik zag dat ik een bericht had van een leuke lieve visagiste. Ik open ‘m en zie dit. Super.”

Oude foto

Al snel blijkt dat de schaar niet écht in haar lange haren gezet is, maar dat het gaat om een kiekje uit de oude doos. De foto dateert uit 2011 en is genomen tijdens de opnames van het programma Zie ze vliegen. Haar lange lokken zijn dus niet afgeknipt, maar zaten voor deze foto verstopt onder een pruik.

Grote lol

De volgers van de populaire presentatrice kunnen de hilarische foto van Chantal Janzen op Instagram wel waarderen.. Zo schrijft iemand zelfs “Jij kunt ook alles hebben, hé”, onder de foto. Actrice Elise Schaap reageert grappend: “Gewoon een lekker wief.”

Bron: Shownieuws, Instagram. Beeld: ANP

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.