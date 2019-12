Chantal Janzen brengt met 30 BN’ers kerstlied uit voor goede doel

Samen met 30 andere BN’ers heeft Chantal Janzen het kerstlied Ik ben een kerstbal uitgebracht. De opbrengst van dit nummer is voor het Prinses Máxima Centrum.

Wim T. Schippers schreef het vrolijke lied. Misschien komt het nummer je wel bekend voor, want het werd oorspronkelijk bedacht voor Sesamstraat en gezongen door Bert en Ernie.

BN’ers

Onder meer deze BN’ers zijn naast Chantal op de kerstplaat te horen: Alain Clark, Angela Groothuizen, Claudia de Breij, Danny de Munk, Dries Roelvink, Edsilia Rombley, Gerard Joling, Gordon, Marco Borsato, Nienke Plas, Roxeanne Hazes, Ruth Jacott, Samantha Steenwijk, Simone Kleinsma, Thomas Acda, Willeke Alberti, Xander de Buisonjé en Youp van ’t Hek.

Niet voor iedereen feest

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is bijzonder voor Chantal. Ze wil met dit lied dan ook benadrukken dat een vrolijke feestmaand niet voor iedereen vanzelfsprekend is: “Bijvoorbeeld voor de gezinnen en families die geconfronteerd worden met ziekte of verlies. Dit bijzondere kerstnummer dragen we op aan het Prinses Máxima Centrum, waar ik ambassadeur van ben.”

Truien

Niet alleen de opbrengst van het nummer gaat naar het Prinses Máxima Centrum. Ook de truien die de BN’ers in de videoclip dragen worden verkocht. Een deel van deze opbrengst zal ook naar het Centrum gaan. Daarnaast roept Chantal mensen met de hashtag #kleingebaar op om iets moois voor een ander te doen.

Luister het swingende lied hier:

