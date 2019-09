Zó zagen Chantal Janzen en haar man Marco er 11 jaar geleden nog uit

Als je foto’s van vroeger ziet dan weet je het weer: de tijd lijkt écht te vliegen. Zo zijn ook Chantal Janzen en haar man Marco flink veranderd in de laatste jaren.

Als we een foto zien van 2008 dan zijn de twee bijna onherkenbaar. Chantal droeg nog een pony, bijvoorbeeld. Sinds 2014 zijn Chantal en Marco getrouwd en samen hebben ze twee zoontjes, James en Bobby.

Hoe ze elkaar dan hebben ontmoet? De twee hebben elkaar op een terras in Amsterdam voor het eerst gespot. Hoewel, voor het eerst… In de &C zegt Chantal: “Als tiener heb ik ooit op zijn dochter gepast. Normaal ben ik best gesloten en zal ik mensen op een terras niet snel mijn nummer geven, maar nu liep ik langs zijn tafeltje en zei: ‘Hé, jij bent toch Marco?’’. Zo ging het. Marco: ‘Ze gaf me haar nummer en zei: bel een keer.’ Chantal: ‘En hij: niet bellen, geen berichtje, niks.’

Nadat ze allebei andere relaties uit hadden gemaakt, vonden ze elkaar. Op een dag stond Chantal gewoon voor de deur. Chantal: ‘En toen ben ik eigenlijk niet meer weggegaan, toch?’ Marco: ‘Ze bleef slapen, en de volgende dag liet ze wat staan, een tandenborstel. Zo van: ik kom weer terug. Dat vond ik zo lief.’

In 2008, bij de première van de musical Dirty Dancing in het Beatrix Theater in Utrecht:

