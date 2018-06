Chantal Janzen en 'haar' Marco geven zeldzaam interview: “Als tiener heb ik ooit op zijn dochter gepast”

Chantal Janzen leeft iedere dag in de spotlights. Anders dan haar man Marco, die liever achter de schermen blijft. Nu geven ze samen een zeldzaam interview.

In &C vertelt het koppel over hun (samengestelde) gezinsleven, relatie en natuurlijk hun nieuwste aanwinst: baby Bobby, met als tweede naam Oliver – die James voor hem heeft verzonnen, zo onthult Chantal (“goeie artiestennaam toch, Bobby Oliver?”).

Gescheiden

Chantal en Marco komen allebei uit heel gewone, liefdevolle families. “Het enige verschil: jouw vader was er niet”, vertelt Chantal. Nee, Marco’s ouders zijn gescheiden en zijn vader woont in het buitenland. “We willen onze kinderen het gevoel geven: dit is je basis, je thuishonk, je veilige haven, je liefdevolle omgeving.”

Echt broers en zussen

Marco heeft drie kinderen uit een eerder huwelijk, twee dochters en een zoon (tussen de 19 en 27). Met Chantals zoons James (8) en Bobby erbij, is het dus een samengesteld gezin. En hoewel Marco’s kinderen alle drie al uit huis zijn nog vóór het stel in deze woning trok, is dit ook hún thuis. Ze hebben allemaal een sleutel, zo vertelt Chantal. “Ze lopen in en uit. Soms alleen maar om de baby een knuffel te geven of om met James te voetballen.”

Ja, ze zijn enorm hecht met elkaar. Gaan iedere zomer nog samen op vakantie – zelfs de oudste, van 27 jaar, gaat nog steeds mee. De presentatrice vertelt over een hartverwarmend moment na de geboorte van Bobby. “’s Nachts kwamen we thuis uit het ziekenhuis en zaten ze hier allemaal met slaperige koppen naar de maxicosi te staren. Heel lief.” Marco: “Het zijn ook broers en zussen. Het woord halfbroer of halfzus heb ik hier nog nooit gehoord.”

Egoïstischere ouder

Qua ouderschap liggen Chantal en Marco redelijk op een lijn. Want tuurlijk, ze willen hun kinderen allebei in een veilige en geborgen gezinssituatie opvoeden. Maar, geeft Chantal toe: “Ik ben een egoïstischere ouder dan Marco. Ik kan thuiskomen en eerst een halfuur voor mezelf nemen. Marco is altijd, zodra hij binnenkomt, vader.”

Oppas van Marco’s dochter

Over hun relatie laten de twee los dat het contact begon toen Marco nog in een relatie zat. Chantal kende hem toen al. “Als tiener heb ik ooit op zijn dochter gepast.” Marco was namelijk negentien jaar toen hij vader werd. Zijn relatie ging slechter en slechter. Lang verhaal kort: hij en Chantal zochten na de rendez-vous op het terras contact, “en toen stond Chantal ineens voor de deur, met een fles wijn.”

Allebei de broek aan

“We komen van dezelfde planeet, maar hij is mijn mannelijke versie”, zo omschrijft ze de klik tussen haar en Marco. Marco roemt Chantals zelfstandigheid en hoe stoer ze is. “Wie heeft de broek aan, dat is bij ons niet aan de orde.” En, heel fijn: Chantal mag van Marco geen vuilniszakken buiten zetten. Oh, een man naar ons hart!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: &C. Beeld: ANP

Ook een baby op komst of op zoek naar een kraamcadeautje?

Schattiger dan dit wordt het niet: hoe verwonderd baby’s en peuters raken door bellenblaas…