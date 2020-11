Chantal Janzen deelt romantisch kiekje met manlief Marco: “All we need is love, mensen”

De Instagrampagina van Chantal Janzen staat vol met – meestal komische – plaatjes van haarzelf en de kids, afgewisseld met af en toe een werkgerelateerde foto of video. Zondag deelt ze een romantisch en zonnig kiekje met haar man Marco.

“Mijn lief”, schrijft ze er apetrots met een hartje bij.

Aan Marco’s gezicht en borstkas en Chantal’s arm te zien, scheen de zon destijds behoorlijk. Het liefdeskoppel heeft een lekker kleurtje. Alleen het gezicht van de presentatrice oogt een tikkeltje bleek bij de rest van haar lichaam. “Altijd factor 50 op m’n gezicht in de zomer”, grapt ze.

Chantal laat met het lieve plaatje weten hoe ongelofelijk dankbaar ze is voor haar man, hun thuis en het feit dat ze allemaal gezond zijn. “All we need is love, mensen. Naast gezondheid. En een fijn thuis. Vooral nu”, luidt het bijschrift.

Verliefd op Marco

Chantal leert Marco kennen als ze nog maar een puber is. Als tiener past ze een keer op zijn dochter. Doordat ze allebei opgroeien in het Limburgse Tegelen kennen ze veel dezelfde mensen. Pas jaren later slaat de vonk over, op een terras in Amsterdam. In 2014 stapten de twee in het huwelijksbootje en inmiddels hebben ze twee zoontjes, James en Bobby. Marco heeft uit eerdere relaties nog dochters Esmée en Isaa en zoon Zion.

Apetrots is Chantal op het samengestelde gezin, liet ze eerder al in een Instagrampost weten. “Het is echt niet altijd makkelijk en het duurt nu eenmaal even voordat twee gezinnen samensmelten. Forceer niks en geef het de tijd. Als er genoeg liefde is, komt het goed. Echt.”

Bron: Instagram Chantal Janzen. Beeld: Brunopress