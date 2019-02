Chantal Janzen steekt op hilarische wijze de draak met Meghan Markle

Meghan Markle is inmiddels zeven maanden zwanger en dat is goed te zien. Toch vindt Chantal Janzen de omvang van haar buik nog meevallen.

Sterker nog: zo’n buik heeft zij als ze net geluncht heeft, grapt ze op Instagram.

Buik vol

“Wanneer ik terug naar werk loop na een lunch waar een gezin van zes van had kunnen eten”, staat er bij een foto van Meghan. Het kiekje is woensdag gemaakt, toen Meghan het National Theater in Londen bezocht.

Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 2 Feb 2019 om 2:19 (PST)

Duurt niet lang meer

Op andere foto’s van de hertogin is haar bollende buik beter te zien. En daar zit absoluut meer dan lunch in. Meghan verklapte onlangs wanneer ze precies is uitgerekend.

