Chantal Janzen onzeker over uiterlijk: “Ik kan wel jaloers zijn”

Zelfs een bloedmooie vrouw als Chantal Janzen is weleens onzeker. Zo kan ze bijvoorbeeld best jaloers zijn op andere vrouwen.

Dat vertelt ze aan goede vriend én visagist Leco Zadelhoff in een video op haar YouTube-kanaal. Die twee kennen elkaar door en door, maar toch blijken er telkens dingen te zijn die ze niet van elkaar wisten.

Ze weet wat ze wil

“Ik ben wel ijdel in de zin van dat als ik werk, het er ook uit moet zien zoals ik dat wil”, zegt Chantal. Een visagist zijn of haar gang laten gaan zit er dan ook niet in bij de presentatrice. Terwijl ze dat zegt, knikt Leco fanatiek zijn hoofd. Toch vindt hij niet dat Chantal ijdel is. “Ik vind jou op werkgebied heel professioneel”, vertelt hij. En ook in haar privéleven vindt de stylist zijn goede vriendin niet bepaald ijdel. “Privé ben jij heel verzorgd. Dat is een mooier woord.”

Jaloers

Ondanks dat ze Leco bijna altijd aan haar zijde heeft, is Chantal toch weleens onzeker als ze voor de spiegel staat. “Ik ben tevreden, maar ik heb niet als ik in de spiegel kijk iets van ‘oeh!'”, legt de presentatrice uit. “Ik kan ook weleens jaloers zijn op een andere vrouw. Niet op het nare af, hoor.” Zo zou Chantal er graag uit willen zien als Hailey Bieber, maar als ze dat zegt krijgt ze blijkbaar van Leco te horen dat ze eerder op haar moeder lijkt. “Dat vind ik dan een moeilijk moment”, zegt Chantal terwijl ze beiden hun lach proberen in te houden.

