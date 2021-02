Chantal Janzen openhartig over behandelingen en prikjes in haar gezicht

Als IC-verpleegkundige heeft de Nederlandse Jessica aardig wat patiënten met het coronavirus moeten behandelen. Alle patiënten die beademd zijn óf langer dan 48 uur op de IC liggen, worden door haar en haar collega’s achteraf nog gebeld om terug te komen op de nazorgpoli. Op Twitter deelt een bijzonder telefoongesprek dat ze had met één van haar ex-covid-patiënten.

De IC-verpleegkundige legt uit dat ze een tijdje geleden een patient moest bellen waarvoor ze in de eerste COVID piek intensief voor had gezorgd.

“Ik had 5 weken voor hem gezorgd. Vier 12uurs diensten per week. En nu had ik een keer HEM aan de lijn in plaats van zijn vrouw. Hij is een paar maanden thuis en ik nodig hem uit op de nazorgpoli voor ex IC patiënten. Hij vraagt of Jessica er die dag ook is en ik vertel hem dat IK dat ben,” zo schrijft Jessica.

De IC-verpleegkundige merkt dat het stil wordt aan de andere kant van de lijn. “Plots begint hij te snikken,” zo vertelt ze. “Van die dikke onhoudbare tranen. Dan loopt hij weg van de telefoon. Als hij terugkomt begint hij… ik heb het niet meteen in de gaten maar hij leest voor uit het dagboek dat zijn zoon heeft bijgehouden.”

“De tranen lopen bij ons beide over de wangen”

De man vertelt dat het dagboek 14 pagina’s telt. “De ene na de andere quote (van mij of over mij) komt voorbij. Soms moet hij even stoppen, en prijst hij me huilend de hemel in. De tranen lopen bij ons beide over de wangen.” Jessica legt uit dat ze op de IC mensen altijd aanraden om een dagboek bij te houden, omdat dit kan helpen bij de latere verwerking. “In COVID tijd bleek het nog waardevoller omdat details die je niet zelf ziet snel worden vergeten. Gelukkig mogen we inmiddels weer bezoek ontvangen.”

“Hier doe ik het voor!”

“Aan het einde van het telefoon gesprek vraagt hij hoe het met mijn kinderen gaat, of hun kapsels weer een beetje netjes zijn (ik had zijn vrouw verteld dat ik het had geprobeerd, niet gelukt) en we lachen hard. Zijn baard (die ik had afgeschoren) is ook weer aangegroeid.” Jessica legt uit dat ze elkaar een maand later voor het eerst weer zien. “Ik zou hem niet herkend hebben wanneer we elkaar in de supermarkt zouden passeren. Maar nu staat er een inmens dankbare man voor me. Met bloemen en in tranen. Hier doe ik het voor! En dan doel ik niet op de bloemen,” zo sluit ze haar bericht af.

Bron: Twitter. Beeld: Getty