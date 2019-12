Chantal Janzen openhartig over ‘jank-dag’ tijdens weekend weg met man

Hoewel Chantal Janzen momenteel geniet van een weekendje weg met haar man, is ze al de hele dag non-stop aan het huilen. De presentatrice laat op Instagram weten dat ze last heeft van een ‘jank-dag’.

En dat betekent dat ze om álles moet huilen, ongeacht of het nu stom of leuk is.

“Arme man”

In haar stories op Instagram geeft de presentatrice een openhartige update van haar weekendje weg. “Heb een jank-dag. Geen idee waarom. Maakt ook niet uit of het iets stoms of leuks is. Janken. De hele tijd. Net nog om een groene Balisto. Nou dan weet je het wel. Maar goed dat mijn man niet met me zit opgescheept het hele weekend. Oh wacht #weekendweg #armeman” schrijft ze op haar Instagram.

