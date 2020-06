Chantal Janzen openhartig over leven in een samengesteld gezin

Chantal Janzen vertelt op Instagram openhartig over haar thuissituatie en geeft toe dat het niet altijd makkelijk is om in een samengesteld gezin te leven.

“Uit eten met 2 van m’n 6 grote liefdes. 6?!? ‘How did that happen?’ denk ik weleens”, schrijft Chantal op social media en deelt daarbij een lief kiekje aan tafel met haar man en zoontje James.

Chantal en Marco Geeratz hebben samen 5 kinderen. Esmeé, Isaa en Zion kreeg Marco met zijn ex-vriendin en zoontjes James en Bobby kreeg hij met Chantal. “Als kind uit een gezin met 1 broer was zo’n grote familie op m’n 26e met 3 bonuskinderen best even wennen”, geeft de presentatrice toe. “In de afgelopen jaren weet je één ding zeker: een samengesteld gezin moet groeien, daar moet je hard voor werken, met z’n allen. En dat hebben we gedaan. Samen met mijn eerste grote liefde.”

De driehoek

En volgens Chantal zijn ze het nu zelfs ‘vergroeid’ en dat vindt ze stiekem best jammer. “Hoe pittig het soms ook was, nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n vieren’ zijn”, legt ze uit. Toch is het belangrijk om ook wat quality time met de kinderen apart door te brengen. Daarom was ze nu een keer alleen met haar man en James een hapje gaan eten. Bobby, ofwel ‘Sjaak de Sloper’ lag al te slapen.

Samen zijn

En tijdens het etentje komt ze tot een mooie conclusie: “Zo fijn en gezellig altijd met onze allerliefste James. Even tijd samen, met hem alleen. Maar waar hebben we het voornamelijk over tijdens het eten? Hoeveel zin we hebben in weer eens een vakantie met z’n zevenen.”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress