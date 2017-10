Chantal Janzen vertelt openhartig waarom ze nu pas zwanger is van haar tweede kindje

Afgelopen vrijdag maakte Chantal Janzen groot nieuws bekend: ze is zwanger van haar tweede zoontje. Vandaag vertelt ze in een interview hoe het nu met haar gaat en waarom ze nu (pas) weer zwanger is.

Op haar eigen website vertelt Chantal in een interview dat het een bewuste keuze is geweest om weer te gaan proberen om zwanger te worden. Chantal vertelt: “Ik ben er een tijd mee bezig geweest. Een aantal jaar geleden had ik onrustige cellen bij mijn baarmoederhals die weggehaald moesten worden. Dat was toen spannend wat daar uit zou komen qua uitslag. Toen heb ik een aantal jaar gedacht: ik wil dat daar even niets gebeurt.” Chantal vertelt dat dat even niet helemaal goed voelde en dat ze er lang over heeft gedaan om die schrik te boven te komen. Toen Chantal en haar man besloten om te proberen om zwanger te worden, was ze vrijwel meteen in verwachting.

James

Al snel vertelde Chantal en haar man het aan hun zoontje James. “James kan heel goed geheimen bewaren. James wist het al een hele tijd geleden. Toen zei hij: ‘Als het een meisje wordt, ga ik bij opa en oma wonen. Voorgoed’, dat zou toch jammer zijn”, grapt Chantal daarover. “Maar hij blijft bij ons wonen, want het wordt een jongetje. Een broertje.” Ondanks dat haar man al 4 kinderen heeft, vertelt ze dat hij het bijna nog eerder zag zitten dan zij.

Voorjaar

Hoe lang ze precies zwanger is, vertelt ze in de video niet, maar ze vertelt wel dat ze nu de 3 maanden voorbij is en het kindje ‘ergens in het voorjaar’ geboren wordt. Zien we Chantal dan niet meer op televisie? Daarover vertelt ze: “Ik dacht meteen het komt goed. Het is je kind en daar zet je alles voor opzij. Ik ben er met James ook best een lange periode uit geweest en eerlijk gezegd kan ik niet wachten totdat dat weer gebeurt. Daar moet je de tijd voor nemen.” De naam van het jongetje staat nog niet vast. Chantal zegt dat ze wel al iets in haar hoofd heeft, maar dat ze dat echt samen met haar man gaat beslissen. En verder verklapt ze daar natuurlijk nog niet zoveel over.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!





Bron: Andc.tv. Beeld: ANP.