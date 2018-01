Hoogzwangere Chantal Janzen plaatst foto van 'haar oude figuur'

Chantal Janzen is momenteel in verwachting van haar tweede zoon.

En daarom verlangt ze nu terug naar haar vroegere figuur.

Grapje

Zo schrijft ze op Instagram: “De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: vrouw met platte buik gezocht, al zeker vijf maanden niet meer gezien. Althans, niet meer in deze hoedanigheid. Het signalement van de vrouw ten tijde van deze foto: een vrouw met een sproeterige, door de zon licht getinte huidskleur, blauwe ogen, ongeveer 1.68 cm lang, slank postuur (toen nog), 38 jaar oud. Ze droeg: niet veel. Een roze broekje met blauwe top, met potlood aangezette wenkbrauwen, die dag geen mascara (schijnbaar zeer uitzonderlijk), en meestal lipgloss op de mond.” Over de glans op haar lippen grapt ze: “Al kan dit tegenwoordig ook vet zijn van dergelijke versnaperingen…”

Niet alles verklappen

De foto die Chantal plaatst is gemaakt voordat ze zwanger was. Chantal en Marco hebben al een 8-jarige zoon, James. Wanneer ze precies is uitgerekend, houdt ze nog voor zich.

Chantal en haar maatje Fred van Leer:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Instagram