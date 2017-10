'Zó ziet Chantal Janzen eruit als ze ouder wordt'

Chantal Janzen is gisterenavond begonnen met haar nieuwe personalityshow, &Chantal.

Daarin ontvangt ze bekende en minder bekende mensen die allemaal te maken hebben met het wekelijkse thema van de show. Er is ruimte voor zang, dans en ander entertainment. De 38-jarige presentatrice is momenteel zwanger van haar 2e zoon.

Even wat anders

Op Instagram deelt ze nu een foto waarop vermoedelijk te zien is hoe Chantal eruit zal zien als ze meer op leeftijd is. Het plaatje krijgt binnen een uur al bijna 18.000 likes.

Een lekkere mix

Ze schrijft bij haar foto: “Dank voor de fijne cijfers, de reacties op onze Story of my life, en het kijken gisteren jongens! En nu doorpakken, verder bouwen, verbeteren en groeien❤️ ik ben echt enorm blij, zoals je ziet”. De reacties stromen inmiddels binnen. Zo schrijft iemand: “Oeh, gelukkig. Ik was al bang dat je vandaag zo wakker werd.” En een ander zegt: “Dit is echt een mix van Patricia Paay en Bonnie St. Claire”.

Dank voor de fijne cijfers, de reacties op onze Story of my life, en het kijken gisteren jongens! En nu doorpakken, verder bouwen, verbeteren en groeien❤️ ik ben echt enorm blij, zoals je ziet Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 29 Okt 2017 om 1:51 PDT

