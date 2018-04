Chantal Janzen deelt prachtige selfie met baby Bobby

Chantal Janzen plaatst een hele mooie foto van haar en de pasgeboren Bobby. De presentatrice is drie weken geleden bevallen van haar tweede zoontje en geniet volop van zijn aanwezigheid. Té schattig!

“Ik vind dit heel fijn”, schrijft ze bij de prachtige foto. En dat begrijpen wij maar al te goed. Heerlijke momenten zijn dat, zo samen met z’n tweetjes.

Ik vind dit heel fijn. Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 20 Apr 2018 om 7:38 (PDT)

Wij zijn niet de enigen die wegsmelten bij dit plaatje. Binnen drie uur heeft ze al meer dan 65.000 likes gekregen. Chantal heeft ervoor gekozen om de kleine Bobby nog niet helemaal te laten zien. Op bijna iedere foto die ze op Instagram plaatst is z’n gezichtje buiten beeld, maar langzaamaan mogen toch steeds een beetje meer zien van het schattige snoetje. We moeten nog even geduld hebben…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.