Chantal Janzen verkleedt zich als prinses en is onherkenbaar

Chantal Janzen wil op social media nog weleens een beetje geintjes uithalen.

Ook vandaag is de presentatrice, actrice en bladenmaker niet al te serieus.

Ze plaatst een foto waarop te zien is hoe ze zich heeft verkleed als prinses. En verkleden, dat kan ze wel. Met een flinke portie blonde krullen zelfs. Chantal is daardoor bijna onherkenbaar. ‘Perfecte outfit voor dit weekend’, schrijft ze er met een knipoog bij. En verder zegt ze: ‘Zomaar even iets aan geschoten’ en ‘bikini’s zijn een beetje van vorig seizoen’. Kortom; volgens Chantal is de prinsessenoutfit hipper dan hip.

Beeld: Instagram