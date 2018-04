Chantal Janzen deelt schattige foto van slapende baby Bobby

Kleine Bobby, het zoontje van Chantal Janzen, is alweer bijna drie weken oud. En oh, oh, oh, wat is hij toch schattig.

Chantal schrijft op Instagram dat ze op het moment in een grote ‘babybubbel’ verkeert en dat begrijpen wij heel goed. Want kijk nou:

Currently in a Baby Bubble #noplanstogetoutofit❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 16 Apr 2018 om 3:00 (PDT)

Als je hier niet van smelt, dan weten we het ook niet meer. Meer foto’s van Bobby, alsjeblieft!

Bekijk ook: deze presentatrice vervangt Chantal tijdens haar zwangerschapsverlof:

