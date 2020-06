Chantal Janzen reageert op sneer van Linda de Mol

Nadat Linda de Mol van 2017 tot 2018 met veel plezier het televisieprogramma Oh wat een jaar! presenteerde, werd vorige week bekend gemaakt dat Chantal Janzen het stokje gaat overnemen. Dat Linda dit maar moeilijk kan verkroppen, blijkt wel uit een interview dat gisteravond op Shownieuws werd uitgezonden.

Als haar gevraagd wordt wat ze er van vindt dat Chantal het programma gaat presenteren, draait ze er niet omheen.

“Pijnlijk”

“Nou daar vind ik een heleboel van maar ik wil daar niet te veel over zeggen. Het is pijnlijk. En het enige wat ik kan zeggen is dat als de situatie omgekeerd zou zijn geweest, ik dat niet gedaan had,” aldus Linda. “Formeel mag het door een uitspraak van de rechter. Dan moet je je erbij neerleggen. Zeker in de huidige tijd zijn er ergere dingen waar mensen zich druk over maken. Ik ga het een plek geven”, zo besluit ze.

Reactie Chantal

RTL Boulevard was erg nieuwsgierig naar de reactie van Chantal hierop, maar die wilde naar eigen zeggen ‘niet te veel olie op het vuur gooien’ en verwees heel verstandig naar het volgende persbericht: “Peter heeft mij gevraagd om dit programma voor RTL 4 te presenteren en dat vind ik een eer. Een show waarin mijn liefde voor zang, dans en presenteren samenkomt, is niet alleen een prachtig vooruitzicht, maar ook een logische stap in mijn carrière bij RTL.”

Uitspraak rechter

Vorige week werd bekend dat Chantal Janzen het derde seizoen van Oh, wat een jaar! zal presenteren. Het programma werd van 2017 tot 2018 gepresenteerd door Linda de Mol, die ook de bedenker is van het programma. Toen zij in 2019 de overstap naar Talpa maakte, besloot de rechter dat ze het programma niet mee mocht nemen naar haar nieuwe zender.

