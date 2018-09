Chantal Janzen gaat een rol spelen in deze bekende comedyserie

Wat leuk! Het duurt niet lang meer tot we Chantal Janzen in de comeback van de comedyserie ‘Kees & Co’ zien verschijnen. En dat is een droom die uitkomt, naar eigen zeggen.

Dat heeft RTL 4 vanochtend bekendgemaakt.

Personage

Het personage van Chantal is Coosje, de vriendin van zoon Rudie, die gespeeld wordt door Tibor Lukács. Daarmee is ze dus de schoondochter van Kees, gespeeld door Simone Kleinsma. Coosje is een vrouw die iedere dag op hoge hakken met geföhnd haar verschijnt en tegelijk denkt haar kinderen, relatie en carrière te kunnen combineren.

Een droom

Chantal kijkt uit naar de samenwerking met Simone Kleinsma. Het is “een droom die uitkomt”, aldus Chantal. “En dan ook nog eens met een rol in een comedy-serie waar we vroeger met ons hele gezin naar keken. Ik kan niet wachten om met de terugkeer van deze succesvolle serie weer heel veel families, jong en oud, voor de buis blij te kunnen gaan maken.”

Turbelente leventje

Ook Simone kan niet wachten. “Ik ben heel blij met Chantal als tegenspeelster. We hebben nog nooit eerder samen in eenzelfde productie gespeeld, maar we wilden het al zolang! Ik verheug me erop om samen met Chantal, het turbulente leventje van Kees weer in te stappen”, vertelt Kleinsma.

“De eerste opname is al reeds uitverkocht maar bij de komende opnames mag iedereen komen kijken. En op tv is het resultaat vanaf maart ‘19 te zien op RTL4 en Videoland”, aldus Chantal op Instagram.

Bron: televizier.nl. Beeld: iStock