Zó zag Chantal Janzen eruit toen ze nog samen was met Johnny de Mol

Chantal Janzen is inmiddels al jaren gelukkig getrouwd en moeder van twee zoons en ook Johnny de Mol werd dit jaar voor het eerst vader, maar toch willen we nog even terugblikken naar de jaren dat deze twee een setje waren.

Van 2001 tot 2004 waren Chantal en Johnny een setje. Toen waren ze allebei 22. Een heftige relatie, vertelde Chantal een paar jaar geleden in een interview met het AD. De relatie ging meerdere keren uit en daarover vertelde de presentatrice: “We vormden absoluut geen goede combinatie. De messen vlogen bij wijze van spreken door het huis, ha ha. Er is serieus wel eens een deur uit de sponning gevlogen. Hoe vaak het ook niet aan en uit is geweest. Het was heftig, te heftig. We hebben het leuk gehad, maar vaak was het ook wel heel erg klote. We begrepen elkaar gewoon niet goed.”

Grapjes

Inmiddels zijn we 14 jaar verder en kunnen Johnny en Chantal het nog steeds goed met elkaar vinden. In meerdere televisieprogramma’s hebben we ze grapjes horen maken over de tijd dat ze een stel waren. En zo zagen ze er in die tijd samen uit:

Beeld: Brunopress.