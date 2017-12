Zó zag Chantal Janzen eruit op haar trouwdag

Het is een feestelijke dag voor Chantal Janzen. 3 jaar geleden stapte ze in Londen in het huwelijksbootje met haar man Marco.

Om dat te vieren plaatste de presentatrice een foto van haar trouwdag om Instagram. Op de foto is Chantal in haar prachtige trouwjurk te zien met haar man en hun zoontje James naast zich. Wat zagen ze er mooi uit op hun trouwdag in Londen:

London, 11-12-‘14 ❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 11 Dec 2017 om 10:26 PST

Ik negeer dit weer buiten en kijk vandaag alleen maar vakantiefotos. Zo. 🌞 Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 29 Aug 2017 om 11:56 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP.