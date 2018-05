Chantal Janzen deelt intieme foto van haar twee zoontjes

Chantal Janzen geniet elke dag van de aandacht van haar twee jongens. Nu Bobby er is, is het gezinnetje compleet.

En dat kan ook broer James wel beamen. Die kijkt met zóveel liefde naar zijn broertje, dat dat smeekt om een foto.

Ik blijf hier

Chantal deelt een intiem kiekje van haar zonen op Instagram en zet daar alleen wat emoji’s van aapjes bij. Chantal heeft aangegeven voorlopig nog even niet aan het werk te gaan. Ze zit nog heerlijk even in haar ‘Bobby-bubbel’. “Ik ga niks meer doen. Alles wat je nu op tv ziet is al opgenomen en ik ga voorlopig nergens heen. Ik wil dit gewoon de hele dag”, zegt Chantal, die het heeft over met haar jongste zoontje in haar armen op de bank zitten.

Ze is gewoon ontzettend blij met deze momenten: “Ik heb ook alleen maar gehuild in het begin, van blijdschap en ook van hormonen natuurlijk. Maar ik ben echt wel heel gelukkig en opgelucht dat het allemaal zo goed is gegaan.”

En mama met haar kleintje:

Bron & Beeld: Instagram