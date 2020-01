Chantal Janzen deelt uitslag uitstrijkje én roept vrouwen op zich vaker te laten checken

Een uitstrijkje van haar baarmoeder heeft bij Chantal Janzen in het verleden onrustige cellen aan het licht gebracht. Op Instagram benadrukt Chantal daarom nogmaals hoe belangrijk het is dat vrouwen zich regelmatig laten controleren.

Als afwijkende cellen lange tijd niet worden gecontroleerd, kunnen ze zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Gelukkig voor Chantal was ze er op tijd bij, vertelt ze in een openhartige post.

“Belangrijk om toch te doen”

“Er zijn onrustige cellen gevonden, een PAP3b, en die cellen blijken weer een CIN3 te zijn”, vertelde een arts haar. Omdat Chantal zich regelmatig laat controleren, werden de cellen op tijd ontdekt. Toch weet de presentatrice dat niet iedere vrouw dit doet. “Van andere vrouwen hoor ik weleens dat ze zich nooit laten controleren, omdat ze het niet prettig vinden om bij de gynaecoloog in zo’n stoel te liggen. Maar geloof me, het is belangrijk om toch te doen. Ja, ook als je halverwege de 20 bent en nee, het is niet leuk”, vertelt Chantal.

Bevolkingsonderzoek

Dat zo’n onderzoek allesbehalve leuk is, weet de presentatrice als geen ander. “Maar weet je wat nog minder leuk is? Een verkeerde uitslag. En door mee te doen aan een bevolkingsonderzoek en 5 minuten heel ongemakkelijk in zo’n stoel te gaan liggen, kunnen afwijkende cellen in een heel vroeg stadium worden gevonden én worden verwijderd, zodat je geen, soms levensbedreigende, ziekte krijgt”, legt ze uit.

“Zorg er maar goed voor”

Chantal eindigt haar verhaal met een belangrijke waarschuwing: “Dus: check het af en toe daar beneden. Noem de poes, oftewel het beestje ook maar gewoon bij de naam. VA-GI-NA. Om in de categorie eendenbek te blijven: een prachtig instrument, die vagina. Zorg er maar goed voor”, aldus Chantal.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress