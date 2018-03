Zwangere Chantal Janzen heeft dé ultieme tip: koop een worst

Chantal Janzen is altijd wel in voor een beetje lol en gein. Zo blijkt ook uit haar nieuwe vlog.

Voor haar eigen magazine &C schrijft ze over het gemak van een speciaal kussen én de seksloze dingen die er naast haar bed liggen. Chantal heeft het verder in het de video over haar slaapongemakken tijdens de zwangerschap.

Ligt wel lekker

Dat kussen in de vorm van, jawel, een worst blijkt hartstikke fijn in bed met zo’n zwangere buik. “Heb ik toch nog een worst tussen mijn benen”, knipoogt ze.

Wanneer Chantal precies is uitgerekend, is nog niet bekend, maar dit zijn duidelijk de laatste loodjes.

Eerder plaatste de blije Chantal nog een lieve foto van haar man:

❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 2 Mrt 2018 om 12:07 (PST)

