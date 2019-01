Ooh, aah: Chantal Janzen laat met deze video zien dat Bobby een echte deugniet is

We hebben de lieve snoet van baby Bobby ondertussen al vaak voorbij zien komen. En ook deze video is té schattig om niet te delen.

De kleine Bobby lijkt namelijk nú al een echte boef te zijn.

Advertentie

Koelkast

Op de video is te zien hoe Bobby de koelkast heeft geplunderd. Zijn buit? Een bakje met frambozen en blauwe bessen. Wanneer hij het fruit stiekem zit op te smikkelen, komt Chantal aangeslopen en vraagt hem wat hij aan het doen is. Maar het kleine ventje kan niks anders doen dan zijn moeder met grote ogen – en een framboos in zijn mond – aanstaren. ‘Kun je niet framboos op worden’, schrijft Chantal bij de video op Instagram.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP & Instagram