Chantal Janzen 'vlogt' voor het eerst (met bril en zonder bh)

Voor &C, het mediamerk van Chantal Janzen, vlogt de presentatrice vanaf nu. Ze geeft een voorproefje weg op Instagram.

Ze schrijft er bij: ‘Eerste vlog. Met bril. Zonder bh. Joe.’

Elke week

In de video op haar eigen kanaal zegt ze dat ze gaat vloggen over ‘de laatste loodjes’. Daarmee doelt ze op het naderende einde van haar zwangerschap. De video is binnen een half uur al 63.000 keer bekeken. Het belooft een wekelijks vlog te worden, waarin ze het wel en wee van haar zwangerschap bespreekt.

Bij &C kun je de hele video bekijken.

Bron: Instagram Chantal Janzen/ &C. Beeld: ANP