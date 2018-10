Chantal Janzen totaal overrompeld door baby Bobby's eerste woordje

Sinds baby Bobby er is, verblijdt Chantal Janzen haar volgers geregeld met schattige foto’s van haar kleine manneke. Vandaag geen foto, maar zijn eerste woordje. En wat voor één!

Baby Bobby is nog geen zes maanden oud, maar heeft vandaag voor het eerst ‘mama’ gezegd. Chantal is in alle staten, laat ze op Instagram weten. “What’s next? Dat ‘ie op zichzelf gaat wonen met acht maanden? Groetjes, verbaasde ouders die al een half uur naar ‘m zitten te staren.” Ja Chantal, time flies! Dus geniet er nou maar van.

Jaloers

Onder andere Monica Geuze reageert: “Omg. Jaloers. Aah.” Ook Kirsten Schilder – de vrouw van zanger Nick Schilder – laat een reactie achter. Ze schrijft: “Jaaaaa! Zelfde hier.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 1 Okt 2018 om 5:38 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP