De 38-jarige Chantal Janzen is momenteel in verwachting van haar tweede zoon. Maar stil zit ze niet: met haar programma &Chantal is ze de afgelopen tijd veel op de televisie te zien geweest.

Daarnaast zien we haar ook nog in het leuke programma ‘Chantal blijft slapen’. En dat allemaal nu ze een kleine verwacht, volgend voorjaar. Over haar zwangerschap zegt ze: “Het kwam toch sneller dan we dachten. Maar het is je kind, daar zet je alles voor opzij”.

Meisje

De 8-jarige zoon van Chantal en haar man James zat niet echt te wachten op nog een kind. Hoewel: hij wilde vooral liever geen zusje. “Hij zei: Als het een meisje wordt, ga ik bij opa en oma wonen. Voorgoed. Dus toen zaten wij wel in de rats. Logistiek gezien zou dat lastig zijn, want mijn ouders wonen in Limburg en dan elke dag naar school in Amsterdam… Maar hij blijft bij ons wonen, want het wordt dus een jongetje.”

Chantal zien we vaak met lippenstift op en lange, donkere Bambi-wimpers. Maar ze is een echte natural beauty, blijkt als we haar gezicht door een speciale app laten ontdoen van make-up. Zó ziet ze er zonder de hulp van visagisten uit:

