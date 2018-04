Déze presentatrice vervangt Chantal Janzen tijdens haar zwangerschapsverlof

Afgelopen week is Chantal Janzen bevallen van haar tweede zoontje Bobby. Chantal was al even niet te zien op televisie en de komende tijd geniet ze natuurlijk ook nog van haar zwangerschapsverlof.

De eigen programma’s van Chantal liggen even stil, maar de verschillende spelshows die ze presenteerde gaan natuurlijk gewoon door. Zo zijn de opnames van het nieuwe seizoen van ‘Jongens Tegen De Meisjes’ net van start gegaan, mét een nieuwe presentatrice.

Teams

RTL 4 maakte vandaag bekend dat Yolanthe Sneijder-Cabau het programma over gaat nemen van Chantal. Tijl Beckand zal nog wel te zien zijn in het programma. Als gasten zullen onder andere Nicolette Kluijver, Geraldine Kemper en Marlijn Weerdenburg meedoen en in het team van Tijl doen Leo Alkemade, Tino Martin en Fred van Leer mee. Het programma is vanaf 22 april te zien op RTL 4.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.