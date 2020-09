Chantal Janzen in tranen tijdens uitvaart in ‘Chantal komt werken’

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Chantal komt werken maakte gelijk indruk. De presentatrice ging aan de slag bij de mariniers en als uitvaartverzorger. Bij het laatste beroep hield Chantal Janzen het niet droog.

Chantal liep voor Chantal komt werken mee met uitvaartverzorger Desiree. Zij legde uit dat er een taboe heerst op deze branche, terwijl het juist een heel mooi en dankbaar beroep is.

In de nieuwste aflevering mag Chantal de uitvaart van de 89-jarige Diem meemaken. Volgens de familie had hij het geweldig gevonden om op deze manier deel te nemen aan het programma. “We doen dit ter nagedachtenis van mijn vader”, vertelt zijn dochter.

Diep geraakt

Het afscheid raakt de presentatrice diep en ze is tot tranen geroerd tijdens het afscheid. “Ik kan me niet voorstellen dat dit went. Ik kan me wel voorstellen dat je er beter mee leert omgaan”, vertelt Chantal. Daar voegt ze aan toe: “Ik vind dat jullie het prachtig doen. Wat ik goed vind is dat jullie de luchtigheid kunnen bewaren. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik zal het nooit vergeten.”

Kijkers

Ook de kijkers lieten via Twitter weten dat ze waren ontroerd.

@chantaljanzen Chanti, jouw talent om jezelf te zijn en dichtbij mensen te staan, waardeer ik zo enorm. Bedankt voor een prachtig programma! Blijf, wat je ook gaat doen, zo oprecht, want dat maakt echt uit! Liefs, Eef #chantalkomtwerken — Eva Rossen (@EvEproductionz) September 3, 2020

Pfff zit je ineens te janken bij chantal komt werken 😅 #chantalkomtwerken — sas ⛅️ (@sevensasx) September 3, 2020

#chantalkomtwerken @chantaljanzen kreeg deja vu van het afscheid van mijn moeder. Kan niet geloven dat het 3 oktober alweer 2 jaar geleden is… en al helemaal niet dat ik mijn hele leven niks meer met haar kan delen of aan haar kan vragen…😓 — Linda Zoon (@linda_zoon) September 3, 2020

Pfff. #Chantalkomtwerken hakte er even lekker in. Wat een mooi beroep lijkt het me om uitvaartverzorger te zijn, áls je het aan kunt. Ik zou het echt niet kunnen… Zat alleen al voor de tv te janken vanavond😭 — Eline Nap (@_ElineNap) September 3, 2020

Chantal komt werken is iedere donderdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress