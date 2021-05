Op het gebied van make-uppen is niets zo moeilijk als het vinden van de perfecte foundationkleur. Ben je helemaal in je nopjes met je nieuwste aanwinst, blijkt de tint te donker of te oranje voor je huid. Gelukkig is voor dat laatste probleem nu een makkelijke oplossing gevonden: blauwe foundation.

Of je nu een foundation van een tientje hebt gekocht of eentje die je € 50,- kost, als de kleur niet goed is hoef je het niet langer ergens achterin een lade te verstoppen. Door blauwe foundation te gebruiken bespaar je een hoop geld uit nadat je een miskoop hebt gedaan. Maar hoe werkt dat precies?

Een vrouw legt op TikTok uit waarom mensen en masse een blauwe foundation in huis halen en waarom zij niet meer zonder kan. Hoe het werkt heb je al op de basisschool geleerd: blauw neutraliseert oranje, omdat het twee contrasterende kleuren zijn. Dit trucje kun je dus ook met foundations proberen, zoals je in deze video ziet. Haar oranje foundation blijkt ineens de juiste kleurmatch voor haar te zijn nadat ze een beetje blauw erdoorheen mengt. Tada!

Altijd de juiste foundation kleur in huis

Het goede nieuws is dat je door simpelweg de blauwe foundation – of nou ja, het is eigenlijk een pigment – te gebruiken, je altijd de juiste foundationkleur krijgt. Al werkt deze techniek niet als je foundation te grauw is, want het blauw maakt de kleur dan juist nóg grauwer. In dat geval wil je juist meer warmte toevoegen door het te mengen met oranje of zelfs rood.

Het is alleen nog de vraag wanneer deze handige foundation in Nederland verkocht gaat worden. In de Nederlandse webshops is die momenteel uitverkocht.

Omdat het mixen van zo’n gekke kleur door je foundation ook mis kan gaan, legt visagist Carmen in de video hieronder uit hoe je voorkomt dat de kleur grijs uitslaat als je deze zomer een kleurtje hebt gekregen.

Beeld: Getty Images