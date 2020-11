Een goed huwelijk hebben Chantal Huf en Henk van de Ven niet gehad tijdens hun periode in Married at first sight. Maar ondanks hun verbroken relatie is het het hoofdstuk voor Chantal nog niet helemaal afgesloten. Dat blijkt wel uit een Instagram post waarin ze de waarheid boven tafel probeert te krijgen.

Vrijwel direct na het ja-woord bleek wel dat de relatie tussen Chantal en Henk geen stand zou houden. Zelfs een romantische vakantie naar het zonnige Turkije liep uit op een regelrecht drama. Aan alles was af te lezen dat het koppel het liefst daar nog hun trouwringen zou achterlaten.

Maar waarom is Chantal boos op Henk?

Ondertussen kon Henk niet wachten om door te gaan met z’n leven. Wat hij niet wist, is dat op zijn eigen bruiloft zijn toekomstige vriendin aanwezig was. Dat is precies wat schuurt bij Chantal. Want hoe lang is hij daadwerkelijk samen met zijn nieuwe vlam?

