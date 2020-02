Chantal uit 'MAFS' deelt in openhartig bericht haar kant van het verhaal

Chantal was dit jaar de meest spraakmakende deelnemer uit Married at first sight. Ze kreeg het flink te verduren op social media en dat is haar niet in de koude kleren gaan zitten.

In een openhartige post op Facebook deelt Chantal haar kant van het verhaal. “Ik heb echt genoten van de periode naar de bruiloft toe”, begint ze over haar deelname aan Married at first sight. “Ook al hebben heel veel mensen een mening, wij hebben het toch maar even gedaan. Niemand was erbij, dus niemand kan en mag dus zo oordelen als hoe ze dat de afgelopen weken hebben gedaan.”

Realiteit

Het was niet alleen maar ellende volgens Chantal. “We hebben het ook echt wel leuk gehad. Het is zonde dat veel uitspraken zijn uitgezonden los van het hele verhaal. Daardoor is veel uit z’n verband getrokken en de realiteit ver te zoeken. Maar hee, dat is televisie.”