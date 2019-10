Chantal Janzen trots op pianovaardigheden van zoontje Bobby

Chantal Janzen is maar wat trots op de pianovaardigheden van haar jongste zoon, Bobby.

Samen met zijn opa zit hij achter de toetsen en geniet hij van de muziek.

‘Muziek maken met opa. Zo zat ik vroeger ook bij mijn vader’, schrijft Chantal bij haar foto. Het favoriete liedje van Bobby? Dat is Jingle bells. ‘Die moet nu 30 keer per dag gespeeld worden. Dat is wel een beetje jammer’, grapt de presentatrice. Ze wenst haar volgers dan ook nu alvast een ‘Merry Christmas’.

Chantal en haar oudste zoon, James:

