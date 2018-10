Chantal Janzen is blij met haar 'nieuwe kapsel' en ziet er beter uit dan ooit

Dat deze vrouw al twee schatten van zoons op de wereld heeft gezet, super hard werkt aan haar carrière en altijd druk is, is niet aan haar te zien.

Chantal Janzen ziet er beter uit dan ooit.

De presentatrice en bladenmaker showt op Instagram haar ‘nieuwe kapsel’. Ze bedankt haar vriend en stylist Leco van Zadelhoff voor zijn goede zorgen. En zijn talent. De opnames van Hollands Got Talent zijn in volle gang en Chantal is jurylid in het programma. Speciaal voor deze gelegenheid maakte ze deze foto.

En het is een succesjaar voor de blondine. Ze heeft wederom de Zilveren Televizier-Ster in de wacht gesleept voor beste presentatrice. Een heuse prestatie, waar ze trots op mag zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Leco’s got talent. Day 3💥💥💥 @hollandsgottalent Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 21 Okt 2018 om 3:41 (PDT)

Bron & Beeld: Instagram