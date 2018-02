Zó gaat het nu met Chantal en Nikolai uit 'Married at first sight'

Ze ontmoetten elkaar voor de allereerste keer voor het altaar en moesten toen gelijk ‘ja’ tegen elkaar zeggen. Maar voor Chantal en Nikolai, die aan elkaar gekoppeld werden in het tv-programma ‘Married at first sight’, bleek het een perfecte match.

In het RTL-programma Married at first sight worden een man en vrouw aan elkaar gekoppeld op basis van de wetenschap. Vervolgens is het de bedoeling dat het stel trouwt zonder dat ze elkaar ooit gezien hebben. Dat kan bijna niet goed gaan, zou je zeggen. Wel dus!

Nog steeds samen

Chantal en Nikolai, een echtpaar uit seizoen 2, zijn nog steeds heel gelukkig getrouwd. “Ja, het gaat heel goed”, zegt Nikolai tegen RTL Boulevard. “We zijn allebei lekker makkelijk in de omgang zijn en zijn ook allebei wel familiemensen. Ik denk dat dat onze grootste match is geweest. Voor de rest moet ik heel eerlijk bekennen dat het ons niet duidelijk is waar we voor de rest op gematcht zijn. Maar het programma heeft ervoor gezorgd dat wij nog steeds samen zijn.”



Verhuisd

Chantal is zelfs verhuisd voor haar liefde. “Het is hem gelukt, hij heeft me uit Brabant weg gekregen. Een prestatie op zich! Ik moest even wennen hier (in Alphen, red.), maar dat komt wel goed.”

Lekker verkering

Wat het geheim is van hun huwelijk? “Wij hebben het nooit echt bekeken alsof we echt getrouwd zijn”, zegt Chantal. “Natuurlijk, we hebben allebei een handtekening gezet op de trouwakte. Maar ik heb het niet meteen ervaren als man en vrouw. Meer gewoon als lekker verkering.” “We wilden er allebei voor gaan”, zegt Nikolai. “Omdat de klik er ook gewoon was’, vult Chantal aan.

Ook uit seizoen 1 van ‘Married at first sight’ kwam een goed huwelijk voort: Bram en Patty gaan binnenkort samenwonen en willen de rest van hun leven bij elkaar zijn.

