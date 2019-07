Chantal Janzen draagt opeens een opvallende bril en haar fans zijn positief

Chantal Janzen wordt door meer dan een miljoen mensen gevolgd op Instagram. En dus wordt er al gauw een boel over haar gezegd.

Nu plaatst de presentatrice een foto waarop te zien is hoe ze een grote, zwarte bril draagt. Dat lokt reacties uit, want zo vaak zien we haar niet met iets dergelijks op haar neus. ‘Sexy, die bril!’, schrijven haar fans massaal onder haar foto. Goed ontvangen dus, die bril.

Het gaat Chantal overigens zelf vooral om wat ze in haar handen houdt: Paco de hond. En die zorgt ook voor blijdschap op het sociale medium: ‘Wat een lieve hond’, aldus haar volgers.

