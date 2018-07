Chantal Janzen gaat voor een spray-tan en een grote kuif

Chantal Janzen doet alles om de lezers van haar magazine &C te verrassen. Zo durft ze zelfs te kiezen voor een nep, bruin kleurtje.

Chantal laat haar haren overigens lekker gek doen door haar vriend Leco.

De blondine kiest namelijk voor een grote kuif. Plus een bruine tint waarin zelfs precies te zien is hoe haar badpak zat. Nou, het resultaat mag er zijn. Chantal is lekker oranje én fout. Dat is haar bedoeling ook: ze noemt dit jaar nu al een ‘foute zomer’.

Bij haar foto schrijft de altijd lollige Chantal: “Zo’n foute kuif had ik vroeger. Nee correctie: zo’n kuif wìlde ik vroeger. Maar die lukte nooit zo goed als deze. Die tanninglines had ik vroeger wèl. Al zijn ze tegenwoordig van de spraytan ipv de zon. (bakken is niet goed voor je mensen dus beperk het bakken tot taarten e.d)”.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP