Chantal Janzen overladen met vragen nadat ze grap maakt die verkeerd wordt begrepen

Chantal Janzen heeft voor wat verwarring op social media gezorgd. De presentatrice heeft een foto gedeeld waarop te zien is dat ze speciale gympen draagt.

Omdat de kleuren van haar gympen dezelfde zijn als die van Transavia, waar ze op dat moment mee vliegt, probeert ze lollig te doen.

Ze zegt dat ‘je deze gympen cadeau krijgt bij een vliegticket’. Dat had ze beter niet kunnen zeggen, want iedereen vraagt zich gelijk af of dit echt waar is. ‘Teleurstellingen alom’, aldus Chantal. De schoenen zijn niet van Transavia, maar van modemerk Chloé.

De grap waar het allemaal mee begon:

Toen bedacht Chantal dat het toch wel handig was om het een en ander uit te leggen aan haar fans:

Waar Chantal precies naartoe is gevlogen, is niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram