Chantal (33): "We voelden aan dat ze de bevalling niet zou halen"

Chantal was zwanger van haar tweede kindje toen haar beste vriendin en schoonzusje Jaike overleed. Vlak na de geboorte van haar zoon verrasten haar schoonouders haar met een heel bijzonder cadeau.

“Jaike en ik hebben elkaar in 2009 leren kennen via een forum van de Backstreet Boys, waar we allebei fan van waren. Toen ik verhuisde naar Hoogwoud, waar zij ook woonde, stuurde ze me een privébericht: ‘Hoezo woon jij hier en ken ik jou niet?’ Vanaf dat moment deden we heel veel samen. We deelden lief en leed en zijn naar wel twintig Backstreet Boys-concerten geweest. Dat ik uiteindelijk een relatie kreeg met haar broer Donnie, maakte onze band nog specialer.

In 2013 kreeg Jaike borstkanker. De prognose was goed, maar de kanker bleef terugkomen. In 2016 zaten er uitzaaiingen op haar hersenvlies en konden de artsen niets meer voor haar doen. Ik was achttien weken zwanger van ons tweede kindje toen we het hoorden. Het was zo’n vreemde periode. Aan de ene kant was ik heel blij dat ik weer moeder werd, aan de andere kant was ik verdrietig om wat er met mijn vriendin gebeurde.

Echo

Jaike zelf was vooral positief. ‘Ik ga hem nog ontmoeten’, zei ze steeds over ons ongeboren kind. ‘Ik ga het redden!’ Ze weigerde bij de pakken neer te gaan zitten en vocht, elke dag weer. Maar ze ging snel achteruit en we voelden allemaal aan dat ze de geboorte niet zou gaan redden. We hebben haar toen meegenomen naar een 3D-echo, zodat ze ons kindje toch nog kon zien. Jaike kon op dat moment al niet meer zelf lopen en kwam in een rolstoel mee. Ze was heel dankbaar, maar mij deed het vooral veel pijn haar zo te zien. Op 17 oktober 2016, elf dagen na de echo, is Jaike overleden. Ze was pas 35 jaar oud.

Haar cadeau

Tygo is een paar maanden later geboren. Vlak na de bevalling kwamen mijn schoonouders met een enorme doos de kamer in. Bij de doos hoorde een kaart waarop het laatste appje was afgedrukt dat Jaike aan haar moeder had gestuurd. In dat appje vroeg ze aan haar moeder of ze voor onze baby net zo’n kinderstoeltje kon kopen als ze destijds voor ons zoontje Jesper had gedaan. Die stoel zat dus in de doos, met daarop Tygo’s naam en geboortedatum. We hebben ontzettend gehuild met z’n allen. Omdat we Jaike zo misten, maar ook om wie ze was geweest. Ze stond altijd klaar voor anderen en was zelfs terwijl zij doodziek was bezig met ons. We hebben het stoeltje nog een tijdje bij ons in de woonkamer laten staan – met het plastic erom, zodat er niks mee kon gebeuren – maar nu staat het op Tygo’s kamer. Hij is nog te klein om er echt op te zitten maar dat komt vanzelf. Jesper is nu drie en hij doet veel met zijn stoeltje. Dan zet hij er een speelgoedje op en gaat hij er op zijn knieën voor zitten om ermee te spelen. ‘Dat is van tante Jaike’, zegt hij dan.

Een mooi plekje

Ik heb Jaike vóór haar dood beloofd dat we ervoor zorgen dat Jesper en Tygo weten wie ze was. Tygo heeft haar helaas nooit gekend, maar Jesper was twee toen ze overleed. Ik hoop dat hij zich later nog een klein beetje van haar kan herinneren. Als we samen foto’s van haar bekijken, weet hij wie ze is. Als we hem dan vragen waar Jaike is, zegt hij: ‘Bij oma en opa!’ want daar hangt een heel grote foto van haar. Het is moeilijk om hem uit te leggen wat de dood inhoudt: daarvoor is hij nog te jong. Ik hoop dat we Jesper en Tygo iets van Jaikes positiviteit kunnen meegeven. Dat ze begrijpen dat er altijd een manier is om van tegenslagen toch iets goeds te maken, net zoals zij dat deed – toen ze ziek was, maar ook daarvoor. De stoeltjes zijn een mooi en tastbaar symbool daarvoor. Zo is Jaike altijd een beetje bij ze.”

Interview: Manon de Heus. Fotografie: Robert Alexander.