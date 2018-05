Chantal geniet momenteel volop van haar pasgeboren zoontje Bobby. In de persoonlijke column van haar magazine &C blikt Chantal terug op haar bevalling. Geen detail blijft onbesproken.



“Ik durf mezelf meer te laten zien”

Zo deelt ze: “Op het moment dat ik dit schrijf verkeer ik nog in een staat van euforie, want onze zoon Bobby ligt hier naast me te slapen. Nog geen twaalf dagen oud. Nooit eerder voelde ik me zo kwetsbaar als tijdens de eerste uren van mijn bevalling en deze eerste weken erna. ” Ook laat ze weten dat ze bij James (haar eerste zoon) net zo gelukkig was, maar zichzelf negen jaar later meer durft te laten zien.

Alleen rechterkant verdoofd

“Ik weet inmiddels dat het normaal is dat niet alles goed verloopt tijdens de bevalling.” En hoewel Chantal’s bevalling goed verliep, waren er natuurlijk ook moeilijke momenten. “Voordat de ruggenprik zijn werk deed, was alleen de rechterkant van mijn lichaam verdoofd. Mijn linkerkant voelde nog elke wee en dat is niet mis als je in één uur van vijf naar tien centimeter ontsluiting gaat.”

Mooi moment

Het mooiste moment vond Chantal ‘toen Marco Bobby aanpakte en bij mij legde’. Dat het allemaal zo goed is verlopen dankt Chantal vooral aan de fijne verpleegsters, laat ze weten in haar editorial. Na de bevalling werd haar opgedragen om een douche te nemen (zittend): “Stilletjes zat ik onder die fijne, warme douchestraal te huilen. Hij is er. Ons tweede kindje samen, met de man van wie ik zoveel hou. Het broertje dat zo veel liefde gaat krijgen van zijn broers en zussen.”

Ook laat ze eerlijk weten dat ze flink getwijfeld heeft over óf ze nog een tweede wilde. Gelukkig zijn die twijfels allang weg: “Ik huil elke dag van geluk.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: &Cmagazine. Beeld: ANPfoto