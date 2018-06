Te lief: Chantal Janzen deelt eerste bewegende beelden van baby Bobby

Dat Chantal Janzen tot over haar óren verliefd is op baby Bobby, moge duidelijk zijn. Na vele zoete foto’s van het kleintje volgt vandaag de eerste video van het kleine hummeltje.

Chantal heeft het in haar video over haar “knappe jongen”. Nou, daar zijn wij het mee eens. Wat een prachtbaby! De reacties van haar volgers laten zich eenvoudig samenvatten tot “Smelt”, “Wat een dotje” en “Wat een schatje is het ook”. Wij kunnen ons daar natuurlijk alleen maar bij aansluiten…

Gisteren deelde de presentatrice ook nog onderstaande zoete foto van haar man Marcel samen met de kleine. De verliefdheid spát er vanaf!

Och och Bobby toch❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 2 Jun 2018 om 3:03 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Instagram & ANPfoto