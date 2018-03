Chantal Janzen deelt op Instagram haar wel heel vreemde zwangerschapstic

Hoogzwangere Chantal kan elk moment bevallen van haar tweede kind. Via Instagram deelt de presentatrice haar laatste zwangerschapstic. En die is toch wel bijzonder te noemen.

Ze snuift het liefst de hele dag aan de stressbal, in de vorm van een zakje patat, van haar zoontje. Ook wel bekend als een squishy.

Altijd maar die hormonen

Chantal schrijft bij haar post: “In de categorie Rare zwangerschapsbijkomstigheden: de dringende behoefte om te snuiven aan de squishy van je kind.” Op de vraag “Wat was jullie tic?” aan haar volgers volgen de meest hilarische antwoorden. We lezen: “Het liefst elke dag een patatje oorlog”, “Dettol” en “Paradontax tandpasta”. Tsja, we houden het maar op de hormonen…

Bron: Instagram. Beeld: ANPfoto.nl