Kijkers ‘Chantal’s beauty camper’ tot tranen toe geroerd door eerste aflevering

Op woensdagavond begon het programma van Chantal Janzen (42). Samen met haar beste vrienden Fred van Leer (44) en Leco van Zadelhoff (52) reist ze in Chantal’s beauty camper stad en land af om mensen een make-over te geven. De ontroerende verhalen van de kandidaten en de prachtige make-overs die volgen zorgen voor heel wat emoties bij de kijker thuis.

Het olijke trio gaat langs bij de stoeterij van Anne-Fleur en haar ouders. Na een zware periode, waarin moeder Alet ernstig ziek is geweest, wil John graag dat zijn vriendin en haar moeder weer gaan stralen.

Eerste make-overs in Chantal’s beauty camper

Alet is ervan op de hoogte dat Chantal en de mannen over de vloer komen met hun roze wagen. “Maar we gaan haar moeder ook een make-over geven”, vertelt de presentatrice onderweg. “Haar moeder is sinds een jaar schoon verklaard. Ze heeft een tumor gehad bij haar longen.” Ook zij verdient het om in de watten te worden gelegd.