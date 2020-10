Kijkers smullen van chaotische verhuizing van familie Meiland

Voor fans van de familie Meiland was de aflevering van maandagavond er een om te smullen: we konden namelijk zien hoe de familie druk in de weer was met de verhuizing naar Nederland.

En zoals we van de familie Meiland gewend zijn, loopt natuurlijk niet alles op rolletjes…

Flinke inboedel

Vlak voor de verhuizing nam de familie een nogal opvallend besluit. Want in plaats van de meubels voor hun nieuwe woning in Nederland ook in Nederland te kopen, besluiten ze om in Frankrijk nog even snel een inboedel in te slaan. Tel daar ook nog eens alle snuisterijen bij op die in het chateau staan en het resultaat is een overvolle vrachtwagen. Als dan ook nog het verhuizen alles behalve soepel verloopt, kunnen de kijkers weer genieten van een ouderwetse vloekpartij van Martien: