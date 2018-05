Charles Aznavour (93) opgenomen in ziekenhuis

Charles Aznavour is opgenomen in het ziekenhuis in Nîmes (Zuid-Frankrijk) na een zware val in zijn huis. De hoogbejaarde Armeens-Franse chansonnier (93) heeft daarbij volgens Franse media zijn bovenarm gebroken.

Ondanks zijn hoge leeftijd treedt Aznavour nog steeds op. Zo gaf hij begin maart nog een concert in een vrijwel uitverkocht AFAS Live in Amsterdam. Ruim twee weken geleden moest hij een concert in Sint-Petersburg afzeggen, omdat het tijdens de repetitie in zijn rug was geschoten.

Bron: ANP. Beeld: Getty Images