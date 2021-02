Prins Charles en hertogin Camilla zijn ingeënt tegen het coronavirus

Het kookvocht van pasta of rijst wordt in recepten nog weleens gebruikt, maar het water van aardappelen gieten we zonder te denken weg in de gootsteen. Maar ook dat kookvocht kun je de volgende keer dus beter bewaren.

In het kookvocht van aardappelen blijven waardevolle voedingsstoffen over die je in kunt zetten om mee schoon te maken, als voeding voor planten én voor zachte handen.

Schoonmaakmiddel

Aardappelwater bevat veel zetmeel, wat een natuurlijk vetoplosser is. Daarom is het heel geschikt als schoonmaakmiddel. Je kunt er een aangekoekte pan bijvoorbeeld heel goed schoon mee krijgen, maar het is ook geschikt om het kunststof van bijvoorbeeld tuinmeubelen of kozijnen schoon te maken. Spoel het daarna dan wel even af met schoon water.

Aardappelwater en planten

Het kookvocht van aardappelen bevat veel magnesium en fosfor. Voedingsstoffen die ook planten kunnen helpen om te groeien. Giet wat afgekoeld aardappelwater in een gieter en geef de planten hiermee water. Daardoor groeien ze niet alleen beter, maar het zou ook helpen tegen bladluis. Daarnaast kun je het ook in de tuin gebruiken. Het zetmeel in aardappelwater verstopt de poriën van onkruid waardoor het afsterft.

Zachte handen

Door het veelvuldige handen wassen en de lage temperaturen worden onze handen er niet zachter op. Daar kan gekoeld (en ongezouten!) aardappelwater ook goed van pas komen. Doe je handen zo’n vijf tot minuten in een badje van het kookvocht. Het zetmeel zorgt ervoor dat de huid vocht weer beter opneemt en soepeler wordt. Laat de handen aan de lucht drogen zodat het zetmeel goed zijn werk kan doen.

Bron: Freundin.de. Beeld: Getty Images.